Zelensky al Papa, 'Abbiamo bisogno di una pace giusta'. Tappa oggi a Berlino

ROMA - E' arrivato a Berlino il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato con un tweet. Al centro della visita in Germania, dopo la tappa in Italia, "armi, difesa aerea, ricostruzione, Unione Europea e Nato", ha spiegato.Intanto nella notte un massiccio attacco missilistico è stato lanciato dall'esercito russo nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Le infrastrutture di trasporto e un condominio sono state danneggiate ma non ci sono state vittime.Ieri il presidente ucraino ha detto grazie all'Italia per il sostegno ricevuto ma al Papa ha precisato chiaramente "con tutto il rispetto" di non avere "bisogno di mediatori" ma di "una pace giusta". "Non sono disposto a parlare con Putin", la soluzione per l'Ucraina "è la controffensiva".