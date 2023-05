Tv, martedì 30 maggio in diretta su Rai 1, Radio 1 e RaiPlay torna 'Con il Cuore – Nel Nome di Francesco'

Torna su Rai 1, martedì 30 maggio alle 21.25 in diretta dal Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, "Con il Cuore – Nel Nome di Francesco", la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione. Torna su Rai 1, martedì 30 maggio alle 21.25 in diretta dal Sagrato della Chiesa Superiore della Basilica di San Francesco d’Assisi, "Con il Cuore – Nel Nome di Francesco", la serata benefica di solidarietà dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà diretta anche alle zone colpite dall’alluvione.





A condurre la serata ancora una volta Carlo Conti, affiancato da grandi ospiti quali Fiorella Mannoia, i Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart. Artisti che si esibiranno nel corso della diretta a sostegno della raccolta fondi per dare luogo a una serata unica di musica, racconto e solidarietà.

Anche quest’anno, la trasmissione viene resa completamente accessibile ai ciechi e ai sordi, nel pieno spirito del Servizio pubblico, grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità. L’audiodescrizione, in diretta su Rai 1 e in simulcast su RaiPlay, permetterà ai ciechi e agli ipovedenti di percepire gli elementi visivi che trasmettono l’atmosfera e il clima della manifestazione - come luci, colori, movimenti, sguardi - e di conoscere ogni dettaglio in onda - dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti.

Per i sordi, l’intera manifestazione sarà accessibile su Rai 1 con i sottotitoli in diretta; in contemporanea, dallo studio TV1 del Centro di Produzione TV di Napoli "4 performer e 2 interpreti LIS" realizzeranno nella Lingua dei Segni Italiana, una produzione parallela dell’intero concerto per la messa in onda su RaiPlay.

In analogia con quanto avviene ad Assisi, anche lo studio TV1 di Napoli, ospita in diretta un pubblico capace di creare emozioni e di emozionarsi interpretando le canzoni insieme agli artisti in una gioiosa atmosfera.

Giunto alla XXI edizione, l’evento di solidarietà "Con il Cuore nel Nome di Francesco", è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato.

Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dai conflitti e dai terremoti.

Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

"E’ un mondo che grida aiuto a causa di ingiustizie, soprusi e inganni. Vogliamo essere, nel nostro piccolo, portatori di amore, sorrisi e pace nel cuore e nelle vite dei più deboli, degli ultimi, dei dimenticati. Non voltiamo le spalle alla povertà e alla sofferenza, è proprio accanto a noi e non possiamo far finta di niente» dice padre Enzo Fortunato. «Anche quest’anno con l’evento televisivo di solidarietà Con il Cuore illumineremo le periferie del mondo troppo spesso nascoste e abbandonate nel buio e nell’indifferenza".

Carolina Rey, inviata presso alcune delle Mense Francescane presenti in Italia, racconterà l’impegno dei frati e dei volontari che quotidianamente contribuiscono a dar sostegno e a far sentire meno sole le persone bisognose e in difficoltà.

La serata, che unisce spettacolo, cultura e spiritualità, vede anche la partecipazione di tanti testimoni di solidarietà e fraternità civile, medico-sanitaria e religiosa.

"Con il Cuore nel nome di Francesco" va in onda – anche in questa edizione - in diretta radiofonica su Rai Radio 1 con la conduzione di Duccio Pasqua e Marcella Sullo, oltre che in streaming su RaiPlay e viene reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiovideodescrizione per i non vedenti sul Canale dedicato di Rai 1 e sullo streaming di RaiPlay, interamente tradotto in LIS (Lingua Italiana dei Segni).

Il programma andrà in onda in replica domenica 25 giugno alle ore 16.10 sempre su Rai 1.

Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di "Con il cuore - Nel nome di Francesco di Assisi" fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.

"Con il Cuore, nel nome di Francesco" è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Ivana Sabatini, Leopoldo Siano con la collaborazione di Eleonora Niccoli. La regia è di Maurizio Pagnussat, la Scena è di Marco Calzavara, la Fotografia è di Massimo Liberati.