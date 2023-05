Teramo, atti persecutori nei confronti dell'ex: arrestato 25enne

TERAMO - Ieri sera, un cittadino della Repubblica Dominicana di 25 anni, da diverso tempo residente a Teramo, è stato arrestato in flagranza di reato - per atti persecutori - dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura.L’uomo, ripetutamente denunciato per fatti analoghi, dal primo pomeriggio di ieri fino alle 19.00 circa, ha seguito insistentemente la donna incapace di rassegnarsi alla fine della breve relazione che avevano avuto anni prima. Pedinandola per le strade del centro cittadino la raggiungeva in questa piazza Garibaldi, afferrandola violentemente alle braccia e minacciandola di morte.La vittima, fortemente turbata per l’accaduto e riuscita a dileguarsi, si è recata presso la Questura di Teramo per denunciare i fatti. Nella circostanza, è stata seguita dall’uomo che si è prontamente allontanato al fine di sottrarsi ad un eventuale controllo di polizia.Gli operatori del suddetto Ufficio, dopo aver ascoltato la donna, si sono attivati tempestivamente rintracciando lo straniero nelle immediate vicinanze dell’abitazione della stessa, dove si erano recati al fine di evitare ulteriori situazioni pregiudizievoli nei confronti dell’attuale convivente e del figlio minore della donna.Nel corso dell’attività è emerso che l’uomo, già arrestato in passato per condotte persecutorie in pregiudizio della stessa donna, negli ultimi mesi ha effettuato numerosissime telefonate verso l’utenza della denunciante, pedinandola costantemente dallo scorso mese di febbraio. Tali fatti hanno cagionato nella vittima ansia e paura tali da indurle a cambiare le proprie abitudini di vita.