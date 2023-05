Taranto, sorpreso con un revolver per strada: arrestato 28enne

TARANTO - La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne tarantino perché ritenuto presunto responsabile dei reati di ricettazione, detenzione illegale e porto abusivo di arma da fuoco.A seguito della segnalazione giunta al numero di emergenza 113 della Sala Operativa della Questura con la quale veniva richiesto l’intervento della Polizia di Stato per la presenza, in Città Vecchia, di un giovane armato di pistola, i Falchi della Squadra Mobile hanno proceduto al controllo di un giovane 28enne che, alla vista dei poliziotti ha tentato vanamente di nascondere l’arma in suo possesso all’interno del suo appartamento posizionato a piano terra.Gli agenti hanno rinvenuto l’arma – risultata oggetto di furto – che era stata nascosta proprio dietro la porta d’ingresso: una pistola “revolver” caricata con 5 cartucce cal. 7,65 e pronta per l’uso.Trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria competente, il giovane, con numerosi e gravi precedenti penali alle spalle è stato tratto in arresto, mentre l’arma e il relativo munizionamento sono stati posti sotto sequestro.