Perugia, anziano accusa grave malore: salvato dalla polizia e dai sanitari del 118

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno avvicinato l’uomo - un cittadino italiano, classe 1953 – che si trovava in preda ad una crisi cardio respiratoria. È stato immediatamente soccorso dai poliziotti e contemporaneamente è stato richiesto l’intervento del personale del 118. Gli operatori hanno quindi monitorato e assistito l’uomo fino all’arrivo dei sanitari che, sopraggiunti poco dopo, hanno prestato le prime cure per poi accompagnarlo presso il locale nosocomio per gli accertamenti del caso.





Grazie al tempestivo intervento degli agenti è stato possibile fornire un aiuto concreto all’anziano in difficoltà. Le Volanti impiegate nelle attività di controllo del territorio, infatti, non effettuano esclusivamente servizi per la prevenzione dei reati, ma anche importanti interventi d’iniziativa e su richiesta dei cittadini di soccorso pubblico e prossimità.

PERUGIA - Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio nei pressi della stazione ferroviaria di Trestina, gli agenti della Polizia di Stato di Città di Castello hanno notato una persona a bordo di un’auto in evidente difficoltà.