PRAGA - Relazioni economiche tra i due Paesi, governance economica, energia e migranti sono i temi al centro dell'incontro di oggi a Praga tra il premier Giorgia Meloni e il premier Petr Fiala. A seguire, la premier incontrerà anche il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, con il quale discuterà temi internazionali come la guerra in Ucraina e il prossimo vertice Nato.Sul tema della migrazione, l'Italia confida nel sostegno di Praga per cambiare il paradigma nel Consiglio europeo, in particolare per quanto riguarda la protezione delle frontiere esterne dell'UE e l'effettiva cooperazione dell'UE con i paesi di origine e di transito.L'incontro evidenzierà anche l'opportunità di negoziare la riforma del Patto di stabilità e crescita entro la fine di quest'anno, si sta ancora imparando. Sulla questione energetica, l'obiettivo delle due nazioni è quello di fornire una strategia comune per aumentare la sicurezza energetica europea salvaguardandone la competitività.Infine, l'incontro con il Presidente Pavel sarà l'occasione per ribadire il pieno sostegno all'Ucraina da parte di entrambi i Paesi.