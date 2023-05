Meloncino Bottega, il liquore dell’estate

Photo credits: fonte ufficio stampa

Il succo naturale dei meloni, coltivati nelle regioni vocate che presentano le condizioni ottimali per ottenere una polpa dolce e succosa, viene sapientemente miscelato con grappa, alcol e zucchero, dando vita ad un liquore amabile, accattivante e dal sapore inconfondibile. L'eccellenza delle materie prime utilizzate, unitamente ai processi naturali di estrazione, permette di ottenere un prodotto particolarmente adatto a chi ama vivere in modo sano e salutare.





Meloncino Bottega sviluppa una gradazione alcolica di 28% vol. Si caratterizza per il colore arancio chiaro, per la particolare aromaticità e per il persistente sapore di melone. Va servito freddo o con ghiaccio, in ogni momento della giornata. Va provato sui gelati e in accompagnamento ai dolci a base di frutta. È inoltre un perfetto ingrediente per la preparazione di aperitivi, cocktails e long drink.

Per il periodo estivo suggeriamo Melon Spritz, un cocktail fresco e gustoso, a base di Meloncino Bottega e di Prosecco spumante. La carica aromatica del melone si sposa egregiamente alla freschezza del Prosecco spumante Brut. L'aggiunta di ghiaccio e di piccoli cubetti di melone fresco, appositamente tagliati, accrescono l'aromaticità e la piacevolezza del cocktail. Il seltz o la soda ne stemperano il tenore alcolico, rendendolo indicato a tutti i palati.

Questa la ricetta del Melon Spritz. Ingredienti: 2 parti di Meloncino Bottega; 3 parti Prosecco spumante Brut; 1 parte di Seltz o soda. Preparazione. Mettere del ghiaccio in un calice grande da vino bianco, versare il Meloncino Bottega con un movimento circolare per evitare che si depositi sul fondo, aggiungere il Prosecco e finire con un po' di Seltz o soda. Guarnire con una fettina di melone.

Meloncino Bottega (bottiglia da 50 cl) ha un prezzo al pubblico di circa 12 euro.