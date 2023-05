Lucca, spacciano droga: arrestati due cittadini extracomunitari

LUCCA - Nella tarda mattinata di oggi personale del Commissariato di Viareggio – Squadra Anticrimine - ha rintracciato un latitante che aveva preso alloggio in un esercizio ricettivo del comune di Massarosa; l’uomo Z.K. di 31 anni proveniente dal Marocco, già conosciuto alle Forze di Polizia, era stato individuato dagli uomini della Polizia di Stato nel 2021 e deferito alla Procura della Repubblica per il reato di spaccio di stupefacenti; durante il processo l’uomo era stato condannato ad una pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione, ma di lui si erano perse le tracce fino a questa mattina quando è stato localizzato e tratto in arresto. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Lucca dove sconterà la condanna.Durante le fasi dell’arresto i poliziotti hanno notato un altro soggetto, anch’egli già conosciuto, il quale tentava di defilarsi dall’esercizio ricettivo; l’uomo un marocchino di 36 anni M.S., è stato subito bloccato e trovato in possesso di stupefacenti, per la precisione 58,5 gr. di cocaina e 91 gr. di hashish oltre alla somma di 1.700 euro in contanti. Anche per quest’ultimo sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; è stato poi rinchiuso nelle celle di sicurezza del Commissariato e dopo le relative procedure rinchiuso presso la Casa Circondariale di Lucca.Continua quindi l’attività della Polizia di Stato su Viareggio nel contrasto allo spaccio di stupefacenti e la repressione di reati contro il patrimonio, attività che in questi giorni ha portato a rilevanti risultati e che proseguirà senza sosta anche in futuro.