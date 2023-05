Lucca, chiusa discoteca a Marina di Pietrasanta

LUCCA - Il Questore della provincia di Lucca, Dario Sallustio, ha disposto la chiusura ex art. 100 del T.U.L.P.S. del p.e. denominato “Seven Apples” sito in Pietrasanta, fraz. Marina, viale Roma nr. 108, perché a seguito di attività di polizia giudiziaria esperita dai Carabinieri della omonima Stazione il locale si è reso teatro di una rissa tra più persone che ha visto coinvolti anche addetti alla sicurezza del locale inoltre.I Carabinieri della Compagnia di Viareggio sono intervenuti per un’accesa discussione tra una ragazza, in evidente stato di alterazione presumibilmente da alcol, ed il responsabile della sicurezza del locale dalla quale poi è scaturita una lesione anche ai danni delle forze dell’ordine intervenute per sedare la ragazza.Il provvedimento, prevede la chiusura del locale per cinque giorni, e persegue l’obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza sotto il profilo della incolumità fisica e anche psichica dei giovani.Tali provvedimenti del Questore mirano, con l’approssimarsi della stagione estiva, ad innalzare i livelli di sicurezza anche al fine di contrastare il pericoloso fenomeno della cd. mala movida.