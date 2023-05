Lecce, scappa dopo aver dato fuoco e accoltellato la moglie: ricerche in mezza Europa

Ancora un caso di violenza sulle donne dal leccese. Un uomo di origine marocchina ha dato fuoco alla moglie dopo averle gettato dell’alcol sul viso con un accendino, e potrebbe essersi già allontanato dall’Italia.Le autorità stanno cercando l'uomo in tutta Europa, mentre la donna è stata portata in ospedale a Brindisi dove è stata operata d'urgenza e le sue condizioni sono stazionarie ma rimangono riservate. La vittima è stata ferita al braccio, al centro dell'addome e al fianco destro con una lama. La donna è riuscita a fuggire e a rifugiarsi a casa della madre, mentre i loro figli non erano presenti durante l'aggressione.Sono emersi altri dettagli sulla vicenda e sul passato della coppia: durante le festività natalizie, l'uomo ha tentato il suicidio ed è stato salvato dopo essersi impiccato.