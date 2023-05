Lago Maggiore, barca si ribalta in acqua: 4 vittime

Un'imbarcazione con a bordo 24 persone - tra passeggeri e membri dell'equipaggio inglesi - si è ribaltata nel Lago Maggiore a causa di una violenta tempesta accompagnata da una tromba d'aria. Sono in corso le operazioni di recupero di chi è caduto in acqua: quattro sono stati trovati morti. Il corpo del quarto è stato recuperato poco prima delle 8 di lunedì mattina, a 16 metri di profondità e poco distante dal relitto, da sommozzatori. Il bilancio si assesta quindi su quattro morti, mentre al momento non risultano altri dispersi.L'incidente è avvenuto intorno alle 19:30, quando il gruppo di turisti - a bordo di una houseboat di 16 metri - si trovava nelle acque tra Lisanza, nei pressi di Sesto Calende, sulla sponda lombarda, e Dormelletto, su quella piemontese. Secondo quanto si è appreso, alcune persone sarebbero riuscite a raggiungere Piccaluga, dove sono state soccorse.Tra le venti persone soccorse dopo essere riuscite a raggiungere la riva, nessuna è rimasta gravemente ferita. Cinque sono stati portati in ospedale, tre in codice verde ad Angera e due in codice giallo, a Gallarate e Varese.