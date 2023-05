I Les Naifs cantato con Silvia Cecchetti nel brano “Il mondo dove va”

Da venerdì 26 maggio sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali la reinterpretazione del brano 'Il mondo va', cantata dal trio I Les Naifs.

Un singolo che va ad aggiungersi agli altri nove usciti in precedenza con l'etichetta Kicco music e altri singoli da soli. Tra i singoli ricordiamo, 'Resistiamo' sia originale che remixato con la casa discografica Ingra, girotondo d’amore e hanno reinterpretato anche “Firenze Piccoli Particolari” di Laura Landi.

Un gruppo formato da: Massimiliano Magliano Lombardi e Gabriele Lombardi. Entrambi hanno deciso di riproporre insieme alla splendida voce di Silvia Cecchetti la canzone: “Il mondo dove va”, che esordì nel Sanremo del 1994. La canzone fu amata sin da subito da Massimiliano e Gabriele, non appena ascoltarono le note e la delicatezza della voce di Silvia che andava ad accentuare la bellezza delle parole e la musica. Loro come gruppo musicale sono sempre stati interessati nel cercare le "perle” della musica italiana, in modo tale da farle riscoprire alle persone che le hanno dimenticate, o a chi non le ha mai ascoltate e quindi viste come una novità nel settore musicale. Unendo così la simpatia e l’energia di Massimiliano e Gabriele, la versione rivisitata ha un aspetto più originale e personale, anche grazie al nuovo arrangiamento fatto dal maestro Lorenzo Cioli.





Biografia de i LES NAIFS

Nati quasi 18 anni fa, per gioco cantando nei locali della Versilia e poi in giro per l’Italia e poi all’estero. Prima cantando cover con basi semplici prese dal web, poi man mano che si cresceva e si conoscevano personaggi dello spettacolo e produttori e musicisti si decise di diventare grandi. Abbiamo registrato il nostro marchio di fabbrica logo Copyright e ™, LES NAIFS.

Siamo passati da basi musicali già fatte, a basi fatte con veri musicisti e supportati e seguiti dal maestro Lorenzo Cioli con cui creiamo anche inediti scritti e musicati. Abbiamo collaborato e hanno collaborato con noi big della musica italiana, tra questi: Laura Landi, Giovanna Nocetti, Dario Gay, Armando Tartaglini cover band di Zucchero, I Camelia, La grande Susanna Rigacci soprano cantante storica di Ennio Morricone, Michela Guglielmi, La favolosa Nancy Cuomo, e altri.

Ospiti spesso in TV, tra questi programmi Canale 5 The Wall con Jerry Scotti, Rete 4 Dritto e Rovescio con Del Debbio, Canale 5 con Barbara D’urso, TVL, RTV38, Rete Versilia, Teleidea, Rai1 all’eredità, Rai 2 da Magalli, Programma televisivo Uaoh il talent a GOLD TV con Martufello e Annalisa Minetti, e altre piccole reti. Molte interviste Radio e web radio, testate giornalistiche e web magazine.

Concerti nelle piazze e teatri, tra questi la piazza di Jesolo, Agliana, Cannes, Lugano, Auditorium di Stoccarda, e altre piazze in Italia. All’attivo abbiamo varie cover già su tutti gli store e piattaforme digitali e videoclip su Youtube. In lavorazione altre collaborazioni artistiche e inediti in preparazione e cover per arrivare a fine anno a terminare una compilation da mettere poi su tutte le piattaforme.

Silvia Cecchetti, diplomata al primo corso del CET (Centro Europeo di Toscolano fondato da Mogol), come interprete della canzone leggera. Nel 1994 ha partecipato a Sanremo nella categoria Giovani, arrivando in finale. Nello stesso anno ha preso parte a degli spettacoli televisivi: “Viva Napoli”, “Festival Italiano”, e ha pubblicato un CD prodotto da Lavezzi- Mogol, intitolato: “Silvia Cecchetti”. Dopo una Tournée italiana, americana e canadese con Andrea Bocelli e Toto Cutugno ha collaborato a Los Angeles con il grande produttore Michael Masser. Negli anni successivi si è dedicata alla storia della canzone del ’900 con l’“Opera Quintet”, un quintetto formato da Maestri d’eccezione prime parti dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha registrato in seguito un disco di brani italiani d’autore in una veste inedita Jazz uscito nel 2009 “Tempi diversi” edito da Edel Music. Dall’aprile 2010 ha iniziato a sperimentare nuove emissioni della voce con un’equipe di medici francesi e l’associazione Human Voice collaborando al libro “La voce dei 5 sensi” edito da Carish, dove sono raccolti i sorprendenti risultati di una comunicazione in grado di stimolare profondamente le aree cerebrali.

Nel 2013 ha scritto il brano “Il dopo te” in collaborazione con Luca Angelosanti e Francesco Morettini che ha portato al Festival della canzone Italiana a New York in onda su RAI International arrivando seconda e nel 2014, sempre al Festival della Canzone Italiana a New York, ha vinto il primo premio con un altro suo brano “L’amore può”.

Nel 2018 ha fondato l’associazione musicale e culturale: “VIVILATUAVOCE”, un centro d’eccellenza musicale e di comunicare, dove insegna canto e organizza dei master di studio dedicati a: cantanti, autori, compositori, fonici e grafici. Tutto questo grazie alla collaborazione di grandi professionisti del settore che hanno lo scopo di aiutare i giovani a specializzarsi nella musica pop e a creare dei nuovi team di lavoro e una nuova musica.

Nel 2019 è uscito il singolo “Vento di settembre” scritto con Gianluca De Rubertis, edito I Nomadi.

Nel 2023 è uscito il suo ultimo album “Italian Songbook vol 1”, cover italiane degli anni 50 cantate in diverse lingue per celebrare la grandezza di autori Italiani nel mondo.