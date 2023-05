Foggia, oggi i funerali di Jessica: vittima della furia omicida di Taulant Malaj

TORREMAGGIORE - La funzione verrà celebrata alle 10.30 nella chiesa del Gesù Divino Lavoratore, la stessa dove sabato 13 maggio si sono svolti i funerali dell'altra vittima, Massimo De Santis, 51 anni, proprietario di un noto bar nel paese.Oltre a familiari, amici e compagni di scuola, tutti i cittadini di Torremaggiore sono tenuti a dare l'ultimo omaggio a Jessica, uccisa con sei coltellate dal padre, mentre cercava di salvare la vita alla madre Tefta. I funerali si svolgeranno nella stessa chiesa dove si sono svolti i funerali di Massimo De Santis, l'altra vittima della furia omicida di Taulant Malaj, ritenuto dall'assassino l'amante della moglie. Ipotesi smentita dalla stessa Tefta, unica sopravvissuta, che dall'ospedale ha negato ogni coinvolgimento sentimentale con la De Santis, affermando invece che il marito aveva abusato di Jessica in passato.La salma della 16enne sarà temporaneamente tumulata nel cimitero di Torremaggiore, per poi essere trasferita in Albania.