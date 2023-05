Emilia Romagna, Meloni frena sul commissario

Il Governo chiederà chiederà l'accesso al Fondo di solidarietà europea per le conseguenze dell’alluvione in Emilia Romagna, ma per farlo bisogna attendere una stima dei danni causati dal maltempo che ha colpito la regione causando 15 vittime. Lo ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che solo una volta stabilita quella cifra si potrà iniziare a pensare alla ricostruzione e al commissario, figura della quale si è molto discusso negli ultimi giorni con voci che riferivano di alcune tensioni nella maggioranza.Intanto ieri la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha fatto visita con la premier Meloni ai territori alluvionati."Straziante vedere la devastazione causata dalle alluvioni nella bellissima regione dell'Emilia Romagna. Sono venuta qui per dirvi che l'Europa è in lutto con voi. E che siamo al vostro fianco". Lo scrive in un tweet Ursula von der Leyen, dopo il sorvolo in elicottero con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, delle zone colpite dall'alluvione."Grazie alla presidente che ha voluto venire in Emilia per rendersi conto della situazione che sta affrontando la regione e la nazione intera". Così la premier Giorgia Meloni a Bologna, dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Con lei ero nei primi giorni in Giappione: da subito ha mostrato la sua solidarietà. Voglio ringraziare anche gli altri capi di stato che hanno offerto la loro disponibilità".