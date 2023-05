Elly Schlein replica alle critiche: ‘Mettetevi comodi, noi non ci fermiamo’

Durante una diretta su Instagram, Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, ha sottolineato che il cambiamento non è un processo facile e veloce come un pranzo di gala. Ha invitato i suoi spettatori a prepararsi per un lavoro lungo e impegnativo, perché il loro obiettivo è quello di ricostruire una prospettiva positiva per il Paese e dare speranza alla popolazione. Schlein ha inoltre sottolineato l'importanza di perseverare nonostante le difficoltà."Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica – ha detto la segretaria del Pd parlando del Pnrr – Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un'altra direzione. Togliere i fondi dai nidi per metterli sulla produzione di armamenti per noi non è accettabile, il Pd ha presentato emendamenti al Parlamento europeo su questo tema". Sulla guerra in Ucraina il Pd "ha due punti fermi – ha proseguito Schlein nella diretta sui social – non abbiamo dubbi sul pieno supporto all'Ucraina con ogni mezzo necessario per la difesa, così come siamo favorevoli all'avanzamento di una difesa comune europea", tuttavia, ha proseguito, "non è accettabile usare le risorse del Pnrr per produrre munizioni ed armamenti. Vengano in parlamento a riferire cosa vogliono fare sul Pnrr", ha aggiunto Schlein.