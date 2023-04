La banca americana Goldman Sachs ha emanato un avviso in consigliava a tutti i suoi risparmiatori di non investire sull'Italia ma sulla Spagna in possesso di un debito più stabile. La banca statunitense ritiene che il Belpaese non goda della fiducia dei mercati per via dei rallentamento PNRR e dell'aumento dei tassi, che comporteranno l'aumento dello spread.