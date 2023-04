Siena, bimbo di 7 anni si perde nel centro storico affollato: polizia ritrova la mamma e glielo affida

SIENA - E’ accaduto nel centro storico di Siena, in un pomeriggio di sabato affollato da turisti e senesi. Un bambino di 7 anni si è perso ma la Polizia di Stato ha rintracciato la mamma alla quale è stato riaffidato.I poliziotti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in servizio di controllo del territorio, sono stati avvicinati da una donna che, in via Diacceto, aveva notato il piccolo spaventato che piangeva.Subito lo hanno tranquillizzato e hanno avvisato la Centrale Operativa che ha avviato le ricerche.Trascorsi pochi minuti, gli agenti hanno prima rintracciato una persona del gruppo di turisti di cui facevano parte i genitori e poi la mamma.Il bambino, parlava poco l’italiano, anche se i genitori, tutti di origini statunitensi, vivono nel nostro Paese da diversi anni e si trovavano nella città del Palio in gita.La mamma, una volta giunti in Questura, nel ringraziare i poliziotti ha riferito loro che il piccolo in realtà parla la nostra lingua ma è timido per questo si era bloccato.A quel punto gli agenti, per fargli tornare il sorriso, al termine delle procedure per l’affidamento in Questura, hanno voluto fargli un regalo che mamma e figlio hanno chiesto di immortalare in una foto.