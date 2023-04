Serie A: Empoli-Inter 0-3, decide Lukaku

via Inter fb





I nerazzurri si svegliano dopo un primo tempo privo di occasioni. Tra gli undici titolari ci sono Gagliardini e Gosens, D'Ambrosio in difesa, Handanovic in porta e accanto a Lukaku c'è Correa. L'Empoli si rende pericoloso con le ripartenze e Baldanzi crea qualche grattacapo alla retroguardia interista.



L'Inter fa un possesso palla poco incisivo, anche se Brozovic potrebbe cambiare il risultato. Il vantaggio arriva nella ripresa con Lukaku con un'azione che ricorda il centravanti del sua prima annata in nerazzurro. Il belga è pimpante e riesce a firmare la doppietta con una perfetta preparazione tecnica al tiro.



La partita si apre con l'Inter che può dilagare già prima del tris firmato dal neo entrato Lautaro su assist di Lukaku. Dopo cinque gare l'Inter torna a vincere in campionato e ha un... Lukaku in più"

- Lukaku torna ad essere decisivo firmando una doppietta e un assist. L'Inter rifila tre gol in trasferta ad Empoli, guadagna tre punti in attesa del Milan. La vittoria al Castellani permette a Inzaghi di poter prepararsi al meglio alla semifinale di Coppa Italia potendo contare sull'attaccante belga tornato in gran spolvero.