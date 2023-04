Serie B: il Bari vince 1-0 sul Sudtirol al Druso

Via Ssc Bari fb





Nel secondo tempo all’8’ Casiraghi del Sud Tirol sfiora il gol. Al 21’ Antenucci dei biancorossi va vicino alla rete. Al 33’Maita dei galletti con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Al 91’ il Sud Tirol rimane in dieci. Espulso Pompetti per un fallo su Folorunsho. Al 93’ il Bari passa in vantaggio con Morachioli con un tocco al volo di destro su cross di Pucino.





Primo gol in Serie B per il centrocampista del Bari. I biancorossi sono al terzo posto con 56 punti, a -4 dal Genoa. I liguri pareggiano 2-2 col Como al “Sinigaglia” e sono secondi a 60 punti.

- Nella trentaduesima giornata di Serie B nona vittoria esterna del Bari. I biancorossi prevalgono 1-0 sul Sud Tirol al “Druso”. Nel primo tempo al 9’ Maiello dei biancorossi va vicino al gol. Al 28’ Lunetta degli altoatesini con una rovesciata al volo sfiora la rete. Al 45’ Cheddira del Bari non concretizza una buona occasione.