Prato, rapina un uomo in strada: arrestato

PRATO - Nella tarda serata di ieri, giovedì 13 aprile, la Polizia di Stato di Prato ha arrestato un uomo per il reato di rapina perpetrata sulla pubblica via, ai danni di un passante.Nel dettaglio, poco prima di mezzanotte uno straniero di nazionalità pakistana allertava questa centrale operativa in quanto aveva assistito nel quartiere “Soccorso” ad una rapina posta in essere da due uomini di colore ai danni di un cittadino cinese, il quale, mentre transitava a bordo di un monopattino, veniva appunto aggredito e rapinato del portafoglio contenente alcune centinaia di euro e dello smartphone.La Squadra Volante, tempestivamente sul posto, appresa la dinamica dei fatti dal testimone e dalla vittima, iniziava le ricerche in zona, che consentivano in pochi minuti di individuare un uomo, risultato in seguito essere uno dei rapinatori, nell’atto di nascondersi tra la vegetazione. Ne scaturiva una breve colluttazione che terminava con la messa in sicurezza e l’arresto dell’uomo che veniva accompagnato in Questura.Questi, riconosciuto dalla vittima, veniva identificato come un ventenne nigeriano, con precedenti di polizia contro la persona ed il patrimonio, il quale pertanto veniva arrestato per il reato di rapina e trattenuto presso queste camere di sicurezza, dove si trova tuttora in attesa del rito direttissimo.