Mara Sattei: a giugno aprirà i concerti dei Coldplay allo Stadio San Siro di Milano

(Ansa)

Una bellissima notizia per la cantante Mara Sattei: dopo il successo a Sanremo con Duemilaminuti, sarà lei ad aprire i concerti dei Coldplay allo stadio San Siro di Milano. L'annuncio su Instagram della cantante 27enne, che vanta le produzioni del fratello Thasup, è comprensibilmente ricco di entusiasmo: "Non ci credo".





"Big news" esclama Mara Sattei "Posso finalmente annunciarvi che aprirò i concerti dei Coldplay a San Siro il 25/26/28/29 Giugno. Pazzesco davvero. Ci vediamo lì" è l’appuntamento per i fan, "Ancora non ci credo" aggiunge in una Storia.

Per quel che riguarda Mara Sattei, oltre alla canzone sanremese, porterà sui palchi dei principali festival italiani i brani del suo primo album "Universo" e tutti i successi nati dalla collaborazione con artisti e amici che hanno impreziosito il suo percorso artistico, tra i quali naturalmente il fratello Davide Mattei in arte Thasup.