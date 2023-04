L’Altro Pinot Grigio: la nuova etichetta di Piera 1899

Photo credits: fonte ufficio stampa Marketing & Communication

L'Altro Pinot Grigio Friuli DOC 2022 nasce dalle colline più alte della zona delle Grave friulane, territorio di cui è fedele espressione. La peculiarità del terreno, con la caratteristica superficie sassosa di ciottoli bianchi, favorisce una spiccata escursione termica che determina un'originale concentrazione di sostanze aromatiche e zuccherine nell'uva, permettendo così la produzione di vini naturalmente profumati ed eleganti.





Le uve che danno vita ai vini Terre Magre sono inserite nel corollario di una natura di grande bellezza e suggestione: luoghi ricchi di biodiversità ai piedi delle Dolomiti, che, a nord, riparano i suoli dai venti più freddi, e allo stesso tempo beneficiano anche della prossimità al mare Adriatico a sud, che svolge un effetto mitigatore, concorrendo alla creazione di un microclima particolarmente adatto alla coltivazione della vite.

Fedele espressione della filosofia produttiva di Piera 1899, come tutti i vini Terre Magre, anche l'Altro è il risultato di un processo produttivo rispettoso della terra e dei suoi frutti e arricchisce la linea di particolarità, grazie alla sua natura “altra”, che lo differenzia dalle etichette della linea.

Un vino "altro" in tutti i sensi che si distingue in modo netto dal già presente Terre Magre Pinot Grigio Friuli DOC non solo nel colore ma anche, e soprattutto, nella sua composizione: pieno e complesso, trova la sua principale peculiarità nel fatto che vinificazione e fermentazione hanno luogo sulle bucce, permettendo così di conservarne tutto il patrimonio aromatico e polifenolico.

«È un vino nato in un "altro" ambiente, ossia quello della macerazione che permette l'estrazione di tutti quegli elementi naturali tipici delle Grave di cui la buccia si è arricchita nel corso dei mesi», afferma l'enologo di Piera 1899, Gianpietro Poveglian.

È proprio la macerazione a rendere l'Altro un vino che rispecchia ancor di più il territorio ricco di biodiversità che lo ha generato, in cui è maturato e di cui conserva intatte tutte le caratteristiche.

Prodotto in un'edizione limitata di circa 6.000 bottiglie, l'Altro Pinot Grigio 2022 mostra un'anima particolarmente ricca: polifenoli, complessità aromatica e gustativa, mineralità e sapidità che generalmente vengono in parte perse nel momento iniziale in cui si eliminano le bucce. Il processo di produzione di questo vino, al contrario, fa sì che maturi con un'incredibile ricchezza di elementi, a cui contribuisce anche una produzione limitata in vigna, con una resa per ettaro molto bassa, che favorisce la massima concentrazione di sostanze nelle uve.





Note tecniche e di degustazione





Le uve per la produzione de L'Altro vengono raccolte dopo una maturazione prolungata in vigneto, che permette un arricchimento del vino a livello alcolico e aromatico, e successivamente sottoposte a diraspatura e macerazione a freddo.

Il mosto ottenuto fermenta senza aggiunta di lieviti selezionati ma grazie all'azione di lieviti indigeni a una temperatura di 16°-18° gradi per circa 10-15 giorni e, dopo la svinatura, e termina l'ultima fase in tank di acciaio. L'affinamento continua sulla crema dei lieviti per circa sei mesi con frequenti batonnage.

Nel calice si presenta di tonalità intensa, tendente all'orange. «L'aspetto cromatico assume una grande importanza. La vivacità del colore trasmette tutta la genuinità e la naturalezza di questo vino» – prosegue l'enologo – «Sulla tonalità ha inciso indubbiamente l'andamento climatico dell'annata 2022, molto calda, la cui impronta si ritrova anche al naso e al palato».

Al naso risaltano le note fruttate di pompelmo rosa, pera e fiori d'acacia e con la maturazione si percepiscono sentori di erbe aromatiche – artemisia e gelsomino – e leggera frutta secca, tra cui noce e nocciola. Al palato si presenta ricco di mineralità e sapidità, con una bassa acidità; è un vino pulito, elegante e vellutato, ben bilanciato.

Ottimo come aperitivo, L'Altro Pinot Grigio si abbina perfettamente anche a creme e primi piatti di verdure e a portate a base di pesce e carni bianche.