Israele bombarda Libano e Gaza. Unifil: non vogliono una guerra

Sale la tensione in Medio Oriente dopo i nuovi attacchi di Israele che ha bombardato nella notte il sud del Libano, da cui ieri sono stati lanciati decine di razzi verso lo Stato ebraico. "Colpiremo i nostri nemici", ha assicurato Netanyahu qualche ora fa, puntando il dito contro Hamas. Israele e Libano "non vogliono la guerra", assicura Unifil.L'esercito ha annunciato questa sera che sta "effettuando attacchi in Libano". Violente esplosioni sono state udite nella regione di Tiro, nel sud del Libano. Israele ha detto che sta prendendo di mira obiettivi di Hamas, con attacchi che iniziano intorno alle 3:30 ora di New York.Più di 10 siti di Hamas sono stati colpiti dall'aviazione israeliana tra il sud del Libano e Gaza, inclusi tunnel e postazioni. Il portavoce militare ha detto che Hamas ha lanciato 44 razzi contro Israele da Gaza. Uno, ha aggiunto, ha colpito una casa a Sderot ma senza vittime: 14 sono caduti in un'area aperta, 8 sono stati intercettati, 12 sono caduti in mare e 9 all'interno della Striscia.L'esercito ha ordinato ai residenti della Striscia di rimanere nei rifugi fino a nuovo avviso. Un residente del campo profughi palestinese di Rachidiye vicino a Tiro ha detto che "almeno due proiettili sono caduti vicino al campo". Un corrispondente dell'AFP in questa regione ha detto che una granata è caduta sul tetto di una casa in una piantagione, causando danni alla proprietà.L’Unifil assicura che le parti in causa "non vogliono una guerra".