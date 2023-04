Firenze, deragliano carri di treno merci: ritardi fino a 3 ore e cancellazioni

FIRENZE - Il traffico tra Firenze e Bologna è ancora sospeso, dopo l'incidente ferroviario di ieri sera nella stazione di Firenze Castello dove un vagone del treno merci è uscito dai binari. Secondo Trenitalia, i treni Alta Velocità, InterCity e regionali possono subire ritardi fino a 180 minuti, deviazioni sul percorso alternativo, soppressioni e limitazioni di percorso. È attivo il servizio sostitutivo con autobus tra Firenze e Prato."La circolazione ferroviaria è interrotta tra Firenze e Bologna sia sulla linea ad Alta Velocità, sia su quella storica a causa dello svio di alcuni carri di un treno merci nella stazione di Firenze Castello" ha fatto sapere la Rete ferroviaria italiana in una nota. Lo svio "ha provocato danni all'infrastruttura, ma nessuna conseguenza a persone". I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto alle ore 3.15."Rfi, insieme alle imprese di trasporto, sta riprogrammando i servizi e informando i viaggiatori nelle stazioni e con tutti gli strumenti a disposizione - continua il comunicato di Rfi -. La circolazione ferroviaria sulla dorsale nord-sud resterà fortemente compromessa per alcune ore, con cancellazioni totali e parziali di corse, finché non sarà ripristinata l'efficienza dell'infrastruttura sulla quale stanno intervenendo i tecnici di Rfi. Seguiranno ulteriori informazioni".