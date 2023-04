via Ac Milan fb

MILANO - Il Diavolo ha battuto 1-0 i partenopei nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Gol di Bennacer al 40' del primo tempo. Nella ripresa doppio giallo in pochi minuti per Anguissa e Napoli in 10. Il ritorno è in programma martedì prossimo al "Maradona".