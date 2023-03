"Sweet or Spicy?": è online la prima webserie del Provolone Valpadana DOP

MILANO – Dolce o piccante? È l'amletico dubbio. Provolone Valpadana DOP è la risposta. Ruota tutta attorno a questa frase e a un bancone di cucina la nuova webserie voluta dal Consorzio di tutela, online da oggi sui canali social della campagna "Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe". – Dolce o piccante? È l'amletico dubbio. Provolone Valpadana DOP è la risposta. Ruota tutta attorno a questa frase e a un bancone di cucina la nuova webserie voluta dal Consorzio di tutela, online da oggi sui canali social della campagna "Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe".





Protagonisti due Millennial, alle prese con le grandi domande della vita, di fronte a un tagliere. I volti sono quelli di Paolo Cioni, noto attore di teatro, cinema e televisione e Paola Costa, giovane e brillante attrice milanese. Senza spoilerare i temi degli 8 episodi della sitcom, in ciascuno verranno raccontate le caratteristiche che rendono unico il Provolone Valpadana DOP, uno dei formaggi più poliedrici ed apprezzati dai consumatori. L'importanza del marchio DOP, le varie forme e pezzature, la sostenibilità, la naturale assenza di lattosio andranno a fondersi ed incrociarsi con i racconti dei due simpatici coinquilini al centro della serie. Pragmatica, concreta e determinata lei, svagato, eterno indeciso e sognatore lui, si compensano a vicenda e ben rappresentano la dicotomia richiamata dal titolo della serie.

"Siamo molto soddisfatti di aver dato vita a questa originale e divertente webserie per comunicare i valori del formaggio Provolone Valpadana, vero protagonista della campagna – afferma il Presidente del Consorzio Libero Stradiotti – Siamo riusciti a sviluppare un contenuto di intrattenimento fresco, giovane e di qualità, capace di comunicare e colpire target anagrafici diversi, promuovendo valori e caratteristiche del prodotto e rafforzando il livello di riconoscimento dei regimi di qualità dell'Unione di cui il formaggio Provolone Valpadana DOP si fa testimonial".

Il progetto rientra nell'ambito di "Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe", la campagna triennale che gode del co-finanziamento dalla Commissione Europea e si propone di migliorare il grado di riconoscibilità dei prodotti a marchio europeo di qualità e aumentarne competitività e consumo.

Paolo Cioni, diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, è stato l'applauditissimo Pinocchio di Ugo Chiti, nello spettacolo omonimo a teatro. Al cinema, lo abbiamo visto coprotagonista nel film "I primi della lista" al fianco di Claudio Santamaria, e in "Fino a qui tutto bene", di Roan Johnson, commedia vincitrice del Premio Miglior Film al Festival del Cinema di Roma.

Paola Costa è interprete di numerose campagne pubblicitarie e cortometraggi di successo. Al cinema l'abbiamo incontrata nei panni di Denise in "Tracce di follia" diretta da Michele di Rienzo e nel ruolo di Lucia in "Fra due battiti" del regista Stefano Usardi.

La regia è firmata da Alessandro Zonin, film-maker che vanta oltre trent'anni di attività nel settore del cinema, sia narrativo che pubblicitario e documentaristico. Formatosi negli USA, dopo un percorso di studi classici, sotto la guida di grandi professionisti come Vilmos Zsigmond ASC (Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, Il falò delle vanità, Le streghe di Eastwick, Black Dahlia), Billy Williams BSC (Il Vento e il Leone, Gandhi, Sul Lago Dorato) e Rob Draper ACS (Tales from the Darkside, Dr. Giggles) e in Italia con il Maestro Ermanno Olmi presso la scuola Ipotesi Cinema, Alessandro unisce uno spiccato talento per l'immagine in movimento alla passione per la scrittura e per la regia, cui si è da anni avvicinato parallelamente alla sua attività di cinematographer. Tra i suoi film come direttore della fotografia, ricordiamo: La Grande Guerra del Salento (2021) Moda Mia (2016), L'eredità di Caino (2006) e Rosso Tigre (1997).

Promotore del progetto è il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, l'organismo che associa 11 caseifici produttori e circa 700 aziende agricole autorizzate a conferire latte. Nel 2022 sono state circa 70.000 le tonnellate di latte trasformato per un totale di oltre 7.100 tonnellate di Provolone Valpadana DOP e più di 600.000 forme, in lieve calo rispetto all'anno precedente, come peraltro molti altri formaggi, stante il notevole aumento sia del costo della materia prima latte che dei costi legati al processo di produzione. Oltre all'attività di tutela, il Consorzio svolge attività di informazione e ricerca per promuovere il consumo e la conoscenza del Provolone Valpadana DOP e sostiene diverse attività legate alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.