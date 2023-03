Siracusa, operazione antidroga: 1 arresto e 1 occ

SIRACUSA - Nell’ambito della quotidiana azione di contrasto nei confronti della vendita e del consumo di sostanze stupefacenti, effettuata dagli Uffici operativi della Questura, nelle cosiddette piazze dello spaccio siracusano, Agenti della Squadra Mobile, coadiuvati da unità cinofile antidroga, hanno arrestato un uomo di 35 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per detenzione ai fini dello spaccio di droga.In specie, a seguito di un controllo operato su strada, gli investigatori, diretti dal dott. Presti, hanno sorpreso il trentacinquenne in possesso di 14 dosi di cocaina e di 330 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.Da una successiva perquisizione, operata a casa dell’arrestato, i Poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato altri 1,45 grammi di hashish, un bilancino do precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e degli appunti con la contabilità dell’attività di spaccio.Il pusher, dopo le incombenze di legge, e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del procedimento direttissimo.Inoltre, agenti delle Volanti hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura di Siracusa, nei confronti di un uomo di 46 anni, per le ripetute violazioni degli arresti domiciliari cui era sottoposto.A carico del quarantaseienne, ai domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, sono pesate le numerose segnalazioni, effettuate all’Autorità Giudiziaria competente, dagli uomini delle Volanti della Questura aretusea.