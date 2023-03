Genova, controllo del territorio: sei persone arrestate

L’uomo veniva fermato a Genova in un consueto posto di controllo a bordo di autovettura a noleggio e risultava essere in possesso di un regolare visto turistico. L’atteggiamento di visibile nervosismo dell’albanese faceva sì che venisse sottoposto a perquisizione veicolare e personale. Veniva quindi trovato in possesso di un circa 250 grammi di cocaina, unitamente a materiale utilizzato nel confezionamento dello stupefacente, ed a denaro contante provento presumibile di attività illecita.





La sostanza sequestrata avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi, da destinare direttamente ai singoli consumatori o al rifornimento di una rete di piccoli spacciatori; - quattro persone, di cui due stranieri, di età compresa tra 30 ed i 50 anni, su ordini di carcerazione per reati di resistenza a P.U., maltrattamenti in famiglia, evasione e furto, commessi tra 2012 e 2021 nell’area metropolitana genovese.





Inoltre è stato denunciato un genovese di 30 anni, con pregiudizi di polizia, per minaccia e lesioni personali. A seguito di un dissidio per motivi di viabilità, dapprima minacciava la vittima, un genovese di 40 anni, e poi lo aggrediva fisicamente. L’automobilista riportava lesioni giudicate guaribili in 7 giorni.

GENOVA - Nel corso dell’attività di controllo del territorio i Carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno arrestato 6 persone: - due stranieri per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. In particolare un egiziano di 25 anni, con pregiudizi di polizia, fermato in via Sottoripa per un controllo, perquisito è stato trovato in possesso di 25 grammi di hashish in parte già suddiviso in dosi pronti per la vendita; un 22enne, di origine albanese, con pregiudizi di polizia, resosi responsabile del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.