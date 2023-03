Chiusura Svb, occhi puntati sulle borse dopo il lunedì nero. Biden: i depositi sono al sicuro

via President Joe Biden fb

La chiusura della Silicon Valley Bank spaventa i mercati. Oggi tutti gli occhi sono puntati sui mercati europei dopo che ieri le Borse hanno bruciato 291 miliardi di euro. Il Black Monday ha visto Piazza Affari in maglia nera, con una perdita del 4%, mentre Wall Street ha resistito all'urto. Rassicurazioni arrivano dagli Usa. "Gli americani possono stare tranquilli: i loro depositi sono al sicuro", ha detto il presidente Biden, che intende chiedere al Congresso e alle autorità di vigilanza di inasprire le regole per le banche. Nel frattempo, la Fed ha avviato un'indagine interna sulla sua supervisione della Silicon Valley Bank. I risultati dell'indagine saranno pubblicati il 1° maggio. Oggi la Borsa di Tokyo ha aperto la seduta con un calo sostenuto, nonostante le rassicurazioni del presidente statunitense sulle garanzie statali per la gestione del caso SVB. In apertura, l'indice di riferimento Nikkei ha perso l'1,72%. Hong Kong ha perso lo 0,87% all'inizio.Lunedì nero ieri per le borse europee a causa della vicenda SVB. Con il timore del contagio anche alle istituzioni del Vecchio Continente, peraltro escluse da più parti, sono andati in fumo 291 miliardi di capitalizzazione. Tra i singoli listini, Francoforte scende del 3,04%, Parigi del 2,9%, Londra del 2,58%, Madrid del 3,55%. Piazza Affari è stata la peggiore (-4%) mandando in fumo 24 miliardi di euro.