Bun Burgers apre a Brescia

Il fast food delle nuove generazioni conferma ancora una volta il successo della sua formula rivoluzionaria inaugurando un altro punto vendita in Lombardia, a Brescia, nel cuore della città, in via Mantova 9.





Un opening importante, e il primo che interessa il territorio bresciano, che porta a 17 il numero totale dei ristoranti di Bun Burgers, brand in portfolio a Gioia Group, che racchiudono in maniera identitaria la sua filosofia, tra inclusione, design, tecnologia e, naturalmente, una food experience unconventional. Che ha inizio dal menu in cui, al classico hamburger newyorkese cucinato con tecnica smash, si unisce la versione speculare vegetale e 100% proteica, il beyond meat, con il suo approccio sostenibile al gusto. E del resto l'intera proposta di Bun Burgers è cresciuta e si è sviluppata all'insegna del rispetto tout court e di un atteggiamento consapevole che, dal prodotto, arriva alle persone e a quelle azioni concrete che hanno un impatto positivo sull'intera comunità e sull'ambiente.

Il tutto concentrato in un locale di 125 mq realizzato, come di consueto, in collaborazione con il pluripremiato studio spagnolo Masquespacio, che ha mantenuto forte l'identità del brand pur rileggendola. A partire dal design in chiave colorfull e dal focus su macro-forme geometriche – curve in primis- inseriti in un ambiente che gioca con le irregolarità dei muri e con il ritmo degli archi. Due spazi definiti da altrettante cromie, grigio e rosa, che accolgono in una sorta di giardino pensile installazioni di piante che sembrano germogliare direttamente dalle cavità ricavate dai muri.