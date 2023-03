Alta tensione Usa-Russia dopo l'abbattimento del drone

Alta tensione tra Usa e Russia dopo che un jet di Mosca avrebbe intercettato e danneggiato un drone MQ-9 Reaper di Washington mentre era in volo sul Mar Nero, provocandone poi l'abbattimento. "Ci sono state altre intercettazioni simili, ma questa è degna di nota perché è stata pericolosa e poco professionale", ha detto il portavoce del consiglio per la sicurezza Usa John Kirby, che parla di un evento “unico al riguardo”. Mosca rifiuta però ogni tipo di responsabilità per quanto accaduto.L'esercito statunitense ha annunciato l'incidente. I mercenari del gruppo filo-russo Wagner hanno condiviso sui social le immagini che li ritraggono all'interno dello stabilimento industriale Azom a Bakhmut, dove continuano i combattimenti.Intanto Usa e Regno Unito, dopo il faccia a faccia tra Biden e Sunak, rivendicano il ruolo di "coordinatori degli sforzi internazionali" per aumentare gli aiuti militari all'Ucraina affinché Kiev "vinca la guerra".La Russia apprezza gli sforzi di alcuni Paesi per la pace, "ma per ora - dice il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov - è impossibile". E la Duma approva una legge che inasprisce i limiti alle critiche all''Operazione Ucraina'.