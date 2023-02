Turchia, team spagnolo: edifici demoliti prima del recupero dei sopravvissuti

I Vigili del fuoco di Valladolid, parte della squadra spagnola di soccorritori giunti in Turchia dopo il sisma, hanno riferito al rientro dalle operazioni di soccorso che gli edifici sono in fase di demolizione ancor prima che il recupero dei sopravvissuti sia completato."Nel momento in cui abbiamo messo piede ad Adiyaman (una delle città più colpite dal terremoto) l'idea con cui eravamo arrivati è stata smontata", ha raccontato un vigile del fuoco spagnolo, come riportato da Efe, sottolineando la sua frustrazione per aver visto la demolizione di interi edifici che avrebbe potuto contenere centinaia di persone, soprattutto una che si sapeva avere 180 abitanti e solo 10 si salvarono.Il 15 febbraio, nella stessa regione turca sudorientale di Adiyaman, l'agenzia di stampa statale turca Anadolu ha dato la notizia che una donna di 77 anni è stata estratta viva dalle macerie 212 ore dopo il terremoto che ha colpito il Paese e la Siria il 6 febbraio scorso. Anche una donna di 45 anni è stata soccorsa dopo 222 ore a Kahramanmaras.