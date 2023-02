Sciopero mezzi: a rischio metro e bus in tutta Italia

Indetto per oggi 17 febbraio uno sciopero del trasporto pubblico locale: in tutta Italia potrebbero esserci disagi per chi deve spostarsi con bus, metro, tram e treni locali. La mobilitazione dura 24 ore, con circolazione garantita nelle fasce orarie comprese le ore di punta. Ogni città ha orari di adesione diversi, ma la maggior parte dei lavoratori deve incrociare le braccia dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20 fino a fine servizio.A proclamare la protesta è stata l'Unione Sindacale di Base - Lavoro Privato, che ha in programma anche un incontro davanti al ministero dei Trasporti il prossimo 3 marzo. Lo slogan dello sciopero è: "Rivendichiamo salario, sicurezza e dignità agli autoferrotranvieri".