'Ndrangheta, catturato in Francia Edgardo Greco: era condannato per duplice omicidio

ROMA - E' stato individuato oggi a Saint Etienne, in Francia, Edgardo Greco, affiliato alla ‘ndrina Perna-Pranno e latitante dal 2006. Nei confronti di Greco è stata data esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro il 16 maggio 2014, in relazione all’ordine di carcerazione per la esecuzione dell’ergastolo per il duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo.“Incessante l’attività delle Forze dell’ordine, impegnate silenziosamente giorno dopo giorno, in Italia e all’estero, in un lavoro continuo a presidio della sicurezza dei cittadini” ha dichiarato il Ministro Piantedosi commentando la notizia della cattura del latitante di ‘ndrangheta, condannato all’ergastolo e irreperibile dal 2006, arrestato dalla polizia francese grazie agli elementi emersi da indagini realizzate dall’Arma dei Carabinieri e condivise fra i partner di altri paesi grazie al progetto I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta).“Grande soddisfazione per questa rilevante operazione realizzata anche grazie alle importanti sinergie sviluppate nell’ambito di una rete di cooperazione internazionale fra le forze di polizia. Proseguono gli arresti di pericolosi latitanti” ha sottolineato il titolare del Viminale, “a dimostrazione che la forte azione di contrasto dello Stato contro ogni forma di criminalità organizzata non subisce mai battute d’arresto, e procederà sempre determinata”.