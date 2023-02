Furti e spaccio a Roma: arrestate 10 persone

ROMA - Grazie ad un rafforzamento dei servizi dedicati al contrasto dei reati predatori e di quelli inerenti gli stupefacenti, con una rimodulazione del controllo del territorio, basato sulla georeferenziazione dei reati, e con l’impiego di pattuglie in borghese e in uniforme, i poliziotti della Questura di Roma hanno arrestato altre 10 persone in questa settimana.Dovrà invece rispondere di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale un cittadino moldavo di 35 anni con precedenti di polizia che, nella notte del 31gennaio scorso, in compagnia di un altro soggetto, si è impossessato di una racchetta da tennis prelevandola da un veicolo parcheggiato all’interno di un garage condominiale, oltre al telecomando del relativo cancello. Inoltre i due hanno tentato di rubare anche un’auto parcheggiata ma, probabilmente disturbati dal sopraggiungere delle volanti, hanno tentato di fuggire a bordo di un veicolo risultato essere provento di furto. Abbandonato il mezzo in via Aurelia, sono fuggiti a piedi, ma uno di questi è stato bloccato e arrestato dagli agenti della Sezione Volanti. Denunciato inoltre per possesso di arnesi atti allo scasso. Proseguono le indagini per l’identificazione del complice. A seguito di convalida per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG..Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Porta Pia, invece, durante un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti gli stupefacenti, concentrato in zona Monte Sacro, in via Monte Meta hanno notato un’autovettura in pessime condizioni, parcheggiata con le 4 frecce accese e una ragazza all’interno. Quando i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo, questa si è mostrata nervosa e agitata. Il successivo controllo ha consentito di rinvenire, nascosta tra le gambe della giovane, una pochette contenente 42 involucri in cellophane pari a circa 56 grammi di cocaina e 120 euro in contanti probabile provento dell’attività illecita di spaccio. Dopo la convalida dell’arresto per la ragazza è stata disposto l’obbligo di presentazione alla P.G.A seguito di attività investigativa un 41enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo. L’uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. A casa, invece, durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 518 grammi di hashish e 11.05 grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento e 230 euro in contanti. A seguito della convalida dell’arresto per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari.Gli agenti del Commissariato Viminale, invece, nel corso di un servizio effettuato nei pressi delle zone limitrofe allo scalo ferroviario di Roma Termini hanno arrestato un tunisino di 40 anni trovato in possesso di 5,52 grammi di cocaina. A seguito di convalida dell’arresto per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiano alla PG..Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio anche un 48enne ivoriano che, sottoposto ad un controllo in via Palestro dagli agenti del Commissariato Porta Pia, è stato trovato in possesso di 4 involucri di eroina pari a circa 4,5 grammi. L’arresto è stato convalidato.Al Casilino, gli agenti del locale Distretto hanno arrestato un 28enne nato in Sudan, il quale fermato per un controllo in via Monsignor Pietro Orsi, è stato trovato in possesso di 10,90 grammi di cocaina e 75 euro in contanti. A seguito di convalida l’uomo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di 2 mila euro di multa.Durante il pattugliamento in via Borghesiana, i poliziotti della Sezione Volanti sono stati fermati da alcuni utenti della strada che nel parcheggio di un esercizio commerciale avevano bloccato un giovane mentre stava tentando di rubare una autovettura. Il ragazzo, però, quando ha visto sopraggiungere la volante si è dato alla fuga a bordo di un veicolo causando anche degli incidenti. Bloccato ha opposto resistenza ai poliziotti e accompagnato negli uffici del VI Distretto Casilino, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale oltre che per danneggiamento della vettura di servizio. Contravvenzionato, inoltre, per violazione del Codice della Strada e della legge sugli stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Arresto convalidato.In via Francesco Caltagirone, gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato una donna italiana di 50 anni trovata in possesso di documenti identificativi falsi. La donna poco prima, aveva tentato di effettuare delle transazioni all’interno di un Ufficio Postale. Arresto convalidato.Deve scontare 3 anni di reclusione un italiano di 45 anni che a seguito di un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Spinaceto è risultato destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva per reati contro il patrimonio.E per ultimo a Genzano, invece, gli agenti del locale Commissariato, hanno arrestato un italiano di 31anni gravemente indiziato di estorsione. A seguito di un pregresso debito, la vittima era stata costretta, con minacce e aggressioni, a consegnare all’estorsore somme di denaro sempre più alte, fino a giungere a 3 mila euro. Il 17 novembre scorso, la vittima era stata aggredita, riportando una prognosi di 30 giorni per una lesione alla testa. Il 31enne, bloccato dagli investigatori durante un appostamento sul luogo fissato per l’incontro tra i due, è stato trovato in possesso di 400 euro di cui 300 in banconote corrispondenti a quelle precedentemente fotocopiate. A seguito di convalida per l’uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell'attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.