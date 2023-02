Tragedia in Francia dove uno studente di 16 anni ha colpito mortalmente l'insegnante di spagnolo. L'omicidio è avvenuto nell'istituto nell'istituto privato cattolico Saint-Thomas d'Aquin di Saint-Jean-de-Luz. L'omicida, arrestato dalla polizia, soffrirebbe di disturbi psichici. Il Ministro dell'Istruzione, Pap Ndiaye, ha commentato la vicenda: "È un giorno triste per l’Istruzione nazionale, è un giorno triste, ovviamente, per questa scuola”.