Cagliari, sorpreso con marijuana ed ecstasy: arrestato 20enne

Nel corso dell’identificazione, uno dei due è stato trovato in possesso di alcuni involucri di cellophane contenenti marijuana, cristalli di ecstasy, un piccolo bilancino di precisione, un coltello a serra manico e del denaro contante (35 euro) ritenuto provento dell’attività di spaccio. Gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione all’interno del suo domicilio, consentendo di rinvenire ulteriori 42 gr. di marijuana, occultata e suddivisa in vari involucri di cellophane, pronta per essere commercializzata.





Il 20enne è stato condotto negli Uffici della Questura e tratto in arresto in flagranza per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed indagato per detenzione abusiva di armi. Il G.I.P., nell’udienza con rito direttissima, ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa.

CAGLIARI - La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 20enne poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente ai fini spaccio. Nella serata di ieri gli agenti della Squadra Volante, impegnati nei servizi di controllo del territorio e di prevenzione anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificati nelle piazze dove è maggiormente insistente tale fenomeno, hanno proceduto al controllo di due giovani avventori di un distributore automatico nei pressi di una piazza del centro di Cagliari.