Teramo, sospesa la licenza ad un pubblico esercizio

TERAMO - In data 27 gennaio 2023 il Questore della provincia di Teramo ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso un pubblico esercizio del capoluogo.Il provvedimento è stato adottato ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che prevede il potere dell’Autorità Provinciale di P.S. di sospendere le licenze degli esercizi quando questi costituiscano “pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.Dalle ispezioni effettuate dal 2021 fino al 14 gennaio scorso dalla Questura di Teramo, congiuntamente al Comando della Polizia Locale di Teramo, è stata rilevata la reiterata inosservanza della normativa relativa all’esercizio dell’attività danzante (dalla quale sono scaturite sanzioni di natura amministrative e penale), esercitata senza le preventive necessarie verifiche di sicurezza e agibilità dei locali previste dalla legge, con gravi ripercussioni sotto il profilo dell’incolumità fisica degli avventori.