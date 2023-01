Savona, proseguono i servizi di prevenzione: 1 arresto e 1 denuncia

SAVONA - Nell’ottica del potenziamento dei servizi di prevenzione, attuato dal gennaio dell’anno scorso, ieri sera, nel capoluogo, è stato realizzato un servizio straordinario interforze che ha visto in campo operatori della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.Il servizio ha interessato varie zone della città, tra cui la Darsena, Piazza Sisto IV, Piazza del Popolo, Piazza Maestri dell’Artigianato, Piazza delle Nazioni, Via delle Trincee, via Trilussa dove sono stati realizzati diversi posti di controllo.Nella zona di Piazza del Popolo, i poliziotti della Volante hanno arrestato un ventiquattrenne, pregiudicato, originario del Gambia, per violazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.Al giovane, con precedenti in materia di droga e maltrattamenti, lo scorso novembre è stata applicata la misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Savona per la durata di due anni.Per l’adozione di questo tipo di misura, il Questore segnala la persona ritenuta socialmente pericolosa al Tribunale competente.Il gambiano, che ha violato la Sorveglianza Speciale si trova ora in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.Nel corso del servizio di prevenzione, anche un altro cittadino straniero, un ventottenne nigeriano, è stato denunciato perché non in regola con il permesso di soggiorno.