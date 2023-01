Prato, Brumotti nella 'Casa dello spaccio'

PRATO - Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Vittorio Brumotti torna in missione nelle principali piazze di spaccio italiane. Dopo aver ricevuto numerosissime segnalazioni da cittadini esasperati, l’inviato del tg satirico va al Prato, dove un edificio abbandonato è diventato punto di ritrovo per spacciatori e clienti.Qui, tra sentinelle e pusher, l’inviato di Striscia prima documenta le attività di confezionamento e smistamento delle dosi, poi esce allo scoperto suscitando la reazione rabbiosa degli spacciatori. Per scongiurare il peggio, Brumotti chiama i Carabinieri, che intervengono prontamente e portano via per accertamenti gli spacciatori.Il servizio completo sarà trasmesso stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).