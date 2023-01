Pattinaggio sul ghiaccio: Sara Conti e Niccolo Macii d'oro agli Europei

(via ISU Figure Skating fb)

ESPOO - In Finlandia, sul ghiaccio dei Campionati Europei, è stata scritta la storia del pattinaggio artistico italiano con una straordinaria doppietta nella gara artistica a coppie.Medaglia d'oro per Sara Conti e Niccolò Macii (Icelab), argento per Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre); per il movimento azzurro, che nella storia delle coppie artistiche ha potuto vantare un solo podio con Berton-Hotarek a Zagabria nel 2013, prima assoluta ed enorme soddisfazione nella seconda giornata di questa rassegna continentale.Primi dopo il programma corto, Conti e Macii hanno mantenuto la leadership centrando l'ennesima impresa della loro stagione: due podi nelle tappe del Grand Prix, il bronzo nella finale del circuito internazionale, il titolo italiano e, oggi, l'oro europeo. Il punteggio di 195.13 vale il primato personale al termine di una gara in cui gli allievi di Barbara Luoni hanno portato sul ghiaccio il secondo libero di giornata a quota 124.68.Splendida anche la rimonta di Ghilardi-Ambrosini, saliti dal quinto posto in vasca corta al secondo gradino del podio grazie alle migliori prove libere di giornata con 127,48 punti, primato personale nel segmento. Appena fuori dalla top five, con un buon sesto posto all'esordio di coppia sulla scena continentale, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise (Fiamme Azzurre/Fiamme Oro).