Parigi, attentato alla Gare du Nord: 5 feriti

PARIGI - Momenti di paura a Parigi dove un uomo ha accoltellato e ferito cinque persone in un attacco alla stazione ferroviaria Gare du Nord intorno alle 6:45 di oggi. Anche lo stesso aggressore, arrestato, è stato lievemente ferito dalle autorità prima di essere fermato: una fonte della polizia riferisce che gli agenti hanno aperto il fuoco su di lui.Le persone coinvolte, a quanto si apprende, non versano in gravi condizioni. Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, è subito arrivato alla stazione e ha ringraziato su Twitter la polizia "per la sua reazione coraggiosa ed efficace".Intorno all'area dell'attacco è stato stabilito un perimetro di sicurezza. La stazione ferroviaria, uno dei principali snodi della capitale francese, continua a funzionare con poche interruzioni. Alcuni treni sono stati bloccati e sono arrivati o partiti in ritardo.