Nuova Mercedes GLC: la prova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercedes lancia la nuova generazione della GLC. Il SUV della casa tedesca è disponibile con 2 Motori Benzina Hybrid (GLC 200 da 204 cv, GLC 300 da 258 cv), con 2 Motori Benzina Plug-in Hybrid (GLC 300e da 204 cv, GLC 400e da 252 cv), con 2 Motori Diesel Hybrid (GLC 220d da 197 cv, GLC 300d da 269 cv), negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, AMG Advanced Plus, AMG Premium, AMG Premium Plus.Esternamente la GLC è stata aggiornata nello stile e si riconosce per linee più tese e piene, la mascherina il frontale e fari anteriori a led sono stati invece ridisegnati. La coda presenta invece dei gruppi ottici sdoppiati a effetto tridimensionale. La carrozzeria invece acquista qualche centimetro in più: ora la suv tedesca è lunga 471 cm (6 in più rispetto alla versione precedente).Internamente l’abitacolo riprende le forme ispirate al mondo della nautica viste sulle più recenti Mercedes: la plancia si unisce morbidamente al tunnel centrale e lo schermo centrale è inclinato anziché verticale. Questo, da 11,9”, è di serie ed è sensibile al tocco; integra il sistema multimediale MBUX, che coniuga facilità d’uso (per esempio i comandi del “clima” sono sempre in primo piano, così come quelli di, navigatore, telefono e audio nella schermata principale) e ricchezza di funzioni. Non manca l’assistente vocale evoluto, a cui ci si può rivolgere senza frasi predeterminate. Sotto il display c’è una fascia in plastica lucida che integra il lettore di impronte digitali (per richiamare alcune impostazioni o proteggere delle funzioni), l’hazard, il selettore delle modalità di guida e altri comandi, come quelli del volume.Ed ora il momento del test drive: la Mercedes GLC guidata è stata la 220d AMG Advanced Plus da 81178 €. La nuova generazione della GLC arriva dopo il rinnovamento della Classe C da cui deriva. Il SUV medio della casa tedesca migliora nella linea e nelle tecnologie di bordo, rimanendo un veicolo comodo, confortevole e grintoso. Facile e intuitivo nella guida, le forme compatte le permettono un’agilità di movimento in città. Ma è su percorsi extraurbani e su terreni accidentati, grazie alla trazione integrale, che la GLC da il meglio di sé. Il motore montato è il diesel entry level presente a listino, un diesel ibrido 2000 di cilindrata da 197 cv. Questo propulsore, silenzioso e brillante, grazie al sistema Hybrid permette di abbattere costi di gestione senza rinunciare a grintose prestazioni.Infine il listino: si va da 61345 € della GLC 200 Advanced per arrivare a 81124 € della GLC 300 AMG Premium Plus (Hybrid Benzina); si va da 73923 € della 300e Advanced per arrivare a 89383 € della GLC 400e AMG Premium Plus (Benzina Plug-In Hybrid); si va da 62809 € della GLC 220d Advanced per arrivare a 82575 € della GLC 300d AMG Premium Plus (Hybrid Diesel).L’auto in oggetto è stata provata presso la Concessionaria Mercedes Benz – Mercedes Vans – Smart “Sirio – Cascioli Group” di San Benedetto Del Tronto