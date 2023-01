Fase, 'Giuda' è il nuovo singolo: ''La musica ha riempito i vuoti lasciati negli anni bui'

“Giuda” (distrib. Warner Music Italia) è il nuovo singolo di Valerio Urti, in arte Fase, un brano che racconta di tradimenti e di momenti bui legati all'artista, di un passato difficile e della rinascita grazie alla musica. Dopo la pubblicazione del precedente brano 'Per come sei tu', il cantautore torinese continua il suo nuovo percorso artistico.

Che emozioni stai vivendo per l'ottimo riscontro?

Vedere la mia fan base crescere sempre di più dopo l’uscita dei singoli, riempie i vuoti lasciati dalla vita negli anni più bui. Leggere i messaggi che mi mandano, vedere cantare i miei pezzi da gente mai vista prima è un emozione unica. Spero di poter continuare in questa direzione, consolidando sempre di più il mio cammino.

Ti piacerebbe sperimentare nuovi generi musicali?

Sicuramente sperimentare nuovi sound è sempre una sfida stimolante. Io sono sempre alla ricerca di nuovi generi, parto dalla mio modo di scrivere che arriva dalla scrittura brit pop per poi andare a vestire il brano in base al testo e al mood a prescindere dal genere che lo sposa meglio.

Cosa ci puoi anticipare del prossimo brano?

Sicuramente non sarà una ballad come ‘Giuda’. Tornerò a farvi ballare come è successo in ‘Per Come Sei Tu’, parlerà ancora di uno stralcio di vita della mia generazione.

Un palco dove ti piacerebbe esibirti?

Sarei un ipocrita a non dire quello di Sanremo, fa parte della cultura italiana ed io vorrei farne parte un giorno. Anche solo per vedere una lacrima di mia madre scendere mentre mi guarda. Ma siccome sono un ragazzo rock ’n’ roll, direi che i festival sono il mio pane quindi come non citare tanto per giocare in casa quello del Flower Festival o lo Sziget per spostarci in Europa. Direi che tutti i festival storici, sono meta auspicabile per chiunque viva di live come me.