Auto 500: i principali controlli da effettuare quando si compra una macchina usata

MILANO - L'acquisto di un'auto usata comporta sempre qualche rischio se ci si rivolge ad un privato e non ad una concessionaria. Spesso l'acquirente può sottovalutare l'effettivo stato di salute del veicolo e firmare un assegno per un'auto che richiederà un ulteriore esborso economico per sistemare i vari difetti. Ecco, allora, quali sono i controlli da effettuare secondo gli esperti di Auto 500.





Punto primo: verificare i chilometri reali. Non capita di rado che i privati mettano in vendita auto usate con chilometri ufficiali notevolmente inferiori a quelli effettivi, così da attirare maggiormente l’attenzione degli acquirenti. Farsi consegnare tutta la documentazione sui controlli effettuati, nonché controllare lo stato di usura degli interni è un’operazione fondamentale prima di procedere all’acquisto.

Punto secondo: verificare la meccanica. Altro controllo da effettuare riguarda lo stato della meccanica e dell’elettronica dell’auto usata. In questo caso è sempre utile farsi accompagnare da un meccanico di fiducia per visionare la vettura perché questo, grazie alla sua esperienza, potrà capire immediatamente se sono presenti problematiche che potranno influire notevolmente sul prezzo di vendita.

Punto terzo: verificare la carrozzeria e gli interni. Il corpo vettura di un’auto usata è il biglietto da visita del mezzo e per questa ragione è buona regola controllare non solo se siano presenti graffi o ammaccatura sulle lamiere, ma anche la corretta chiusura di portiere e cofani per avere la certezza che l’auto non sia stata incidentata. Controllate anche lo stato degli interni per essere certi che l’allestimento proposto sia quello dell’annuncio.

Punto quarto: il test drive. Prima di procedere con la firma dell’assegno è sempre necessario provare su strada la vettura che si vuole acquistare. Solo così si potrà capire se l’auto usata corrisponde o meno alla descrizione del venditore. Controllate che il motore giri bene, che l’elettronica di bordo non abbia problemi e che tutto funzioni alla perfezione. In caso contrario trattate sul prezzo.