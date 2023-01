Accuse di molestie per Placido Domingo





La presunta vittima avrebbe denunciato un bacio ricevuto dal tenore mentre calava il sipario alla fine di un atto, episodio confermato da un testimone. Da parte del noto tenore, nonostante gli inviti della trasmissione, non è arrivata nessuna replica alle presunte accuse di molestie.

Nuove accuse di molestie sono piovute per il tenore Placido Domingo. Le accuse sono arrivate tramite la trasmissione spagnola al canale La Sexta, da una donna che non ha voluto rivelare la propria identità in quanto lavorerebbe nel mondo dell'opera.