Twitter dichiara guerra ai social rivali

- Elon Musk ha dichiarato guerra ai social rivali. Sarà impossibile, infatti, pubblicare su Twitter link di collegamento ad altri social come Facebook, Instagram, Mastodon, Post e Truth Social. Musk ha minacciato di sospendere il profilo creato per promuovere i contenuti di un'altra piattaforma.Nel frattempo Twitter ha ripristinato i profili sospesi di una decina di giornalisti, nel giorno in cui l'account di un giornalista del Washington Post è stato bloccato per una presunta divulgazione dei dati personali del magnate.