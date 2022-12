Striscia la notizia: le veline contro il surriscaldamento globale

COLOGNO MONZESE (MI) - Da sempre Striscia la notizia è molto attenta alle tematiche ambientali, tanto che dal 2018 vanno in onda con i loro consigli green i giovani esperti della rubrica “Ambiente Ciovani”.E, per rinnovare un impegno molto sentito, sono scese in campo anche le Veline: Cosmary Fasanelli e, in prestito da Paperissima Sprint, Valentina Corradi, sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci con uno stacchetto - e un costume - natalizio d’eccezione per sensibilizzare il pubblico sul cambiamento climatico.Qui il video: https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/natale-2022-lo-stacchetto-contro-il-surriscaldamento-globale_327885/