Rimini, rubano al supermercato merce per quasi tremila euro: arrestati

RIMINI - Nel primo pomeriggio del 07 dicembre 2022 personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto due cittadini, una 23enne e un 31enne di origine rumena, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.Alle ore 13.35 di mercoledì, una volante veniva inviata presso il supermercato CONAD ubicato all’interno del centro commerciale “Le Befane” in quanto al Numero di Emergenza 112 – NUE era arrivata una chiamata nella quale veniva segnalato un tentativo di furto.I poliziotti, giunti immediatamente sul posto, prendevano contatti con il responsabile della sicurezza, il quale riferiva che poco prima aveva notato una giovane coppia aggirarsi con fare sospetto nel reparto profumeria del supermercato.Senza perderli di vista, si accorgeva che gli stessi prelevavano dagli scaffali un ingente quantitativo di dispositivi per spazzolini elettrici, per poi occultarli in buste per cibo surgelato che avevano al seguito, e, dirigendosi verso una delle casse chiuse, scavalcavano il cancelletto senza pagare quanto prelevato. Il responsabile, dopo aver chiamato il 112, raggiungeva la coppia all’uscita del supermercato che, vistasi scoperta, consegnava la merce precedentemente asportata, del valore complessivo di 2727 €.Gli agenti, pertanto, traevano in arresto i due soggetti (gravati entrambi da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio) e li accompagnavano in Questura per gli adempimenti di rito.Notiziato immediatamente il P.M. di turno, ne disponeva il trattamento presso le locali camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo previsto nella mattinata odierna.Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate ed imputate vige la presunzione di innocenza.