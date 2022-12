Qatar '22, trionfa l'Argentina: 7-5 ai rigori in finale con la Francia

via Fifa World Cup 2022





Nel secondo tempo al 35’ la Francia accorcia le distanze con Mbappè su rigore concesso per un fallo di Otamendi su Kolo Muani. Al 36’ la Francia pareggia con Mbappè con un tocco al volo di destro su cross di Coman. Si va ai tempi supplementari. Nel secondo tempo supplementare l’Argentina al 109’ ritorna in vantaggio con Messi con un tocco rasoterra. Al 117’ la Francia pareggia con Mbappè su rigore dato per un fallo di mano di Montiel.





Si va ai rigori. Per la Francia decisivi gli errori di Coman che si fa parare il tiro dal portiere Martinez e Tchouameni che calcia fuori. Per l’ Argentina segnano tutti i rigori Messi Dybala Paredes e Montiel. La Francia è seconda.

- L’Argentina torna a vincere i Mondiali dopo 36 anni. Per gli albiceleste terzo titolo dopo quelli del 1978 e del 1986. Nella finale dei Mondiali del Qatar 2022 l’Argentina supera 7-5 ai rigori a Al Daayen la Francia dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e il 3-3 dei supplementari. Nel primo tempo al 4’ l’Argentina va vicina al gol con Mac Allister. Al 23’ l’Argentina passa in vantaggio con Messi su rigore concesso per un fallo di Dembelè su Di Maria. Per Leo Messi sesta rete realizzata in questi Mondiali. Al 35’ l’Argentina raddoppia con Di Maria con una conclusione in diagonale di destro su passaggio di Messi.